Юрий Жирков: придётся завершить карьеру этой зимой, если не будет предложений
Поделиться
Бывший защитник сборной России, московского «ЦСКА», «Челси», «Анжи», московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков заявил, что завершит карьеру, если не получит предложений этой зимой.
«Моё будущее? Пока ничего не могу сказать. Если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет.
Могу играть в РПЛ, могу где-то ещё. Если будут предложения в ближайшее время, рассмотрим, если нет, то придётся завершить карьеру. Пока предложений не было», — приводит слова Жиркова ТАСС.
Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит», Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном подписании игрока в «Балтику».
Комментарии
- 14 декабря 2021
-
11:17
-
10:52
-
10:48
-
10:27
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:43
-
09:32
-
09:28
-
09:00
-
09:00
-
08:56
-
08:30
-
07:53
-
07:41
-
07:39
-
07:25
-
07:21
-
06:58
-
06:33
-
05:47
-
05:47
-
05:30
-
04:41
-
04:26
-
04:21
-
03:51
-
03:21
-
02:44
-
02:23
-
01:52
-
01:04
Партнерский контент