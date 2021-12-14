Глава Башкортостана: все финансовые вопросы, которые возникали в «Уфе», мы разрешили

13 декабря глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым. Они обсудили текущую работу и перспективы развития клуба, а также вопрос финансовой поддержки, сообщается на сайте главы региона.



«Я с интересом смотрю матчи с участием нашего клуба. Хочу отметить, что многие молодые спортсмены демонстрируют творческий подход к игре, постепенно набираются опыта и серьёзно прогрессируют в борьбе с соперником на поле. Конечно, это привлекает интерес других клубов, но мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили», — сказал Хабиров.



Также глава Башкортостана предложил кандидатуру министра спорта региона Руслана Хабибова в качестве председателя попечительского совета клуба.



»Это решение позволит нам уделять больше внимания развитию футбола в республике. Предлагаю в начале следующего года обсудить текущую ситуацию, а также особое внимание уделить развитию детского футбола», — объяснил Хабиров.



«Думаю, что к весне мы сможем добиться значимых спортивных достижений. Развитие детского футбола, безусловно, – одна из приоритетных задач, на решении которой клуб также сосредоточит свою работу», — отметил Газизов.