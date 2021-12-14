Ивелин Попов: извинился перед фанатами «Спартака» за празднование гола

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:0).

«Игра была очень сложной, но интересной для болельщиков. В первом тайме атака шла за атакой, а после удаления, когда я вышел на поле, было очень тяжело защищаться и отбиваться от атак соперника. Но сплоченность нашей команды и желание биться друг за друга стали плюсом — после классной комбинации забили второй гол, а в концовке довели дело до разгрома.

Я начал праздновать гол, потому что последние матчи не играл совсем, и только с «Краснодаром» вышел, где забил из офсайда. Эмоции переполняли меня. Но после я остановился и извинился перед болельщиками «Спартака», ведь провел за этот клуб три с половиной года, выиграл чемпионат России, Суперкубок страны. Никого не хотел обидеть, у меня очень хорошие воспоминания о «Спартаке», и болельщики меня любят, но пусть они поймут мои эмоции, вы знаете, какой я человек.

У «Спартака» очень хорошие и квалифицированные футболисты, но так получилось у них в РПЛ и Лиге Европы. У клуба есть руководство, у команды — тренерский штаб. Они разберутся сами и примут какие-то решения. Не могу оценивать то, что происходит сейчас в «Спартаке», — приводит слова Попова «Матч ТВ».