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Рангник: если Марсьяль хочет уйти, то должен сам сказать об этом мне или клубу

Рангник: если Марсьяль хочет уйти, то должен сам сказать об этом мне или клубу
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о ситуации с форвардом Антони Марсьялем.

Ранее агент француза Филиппе Ламболи заявил, что его клиент хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно.

«Я не общаюсь с агентами через прессу или медиа. Игрок не общался со мной и клубом об этой ситуации. Я должен реагировать на слова игрока, а не агента.

Если он действительно хочет уйти, то должен информировать меня или руководство сам», — цитирует Рангника Daily Mail.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, куда перешёл из «Монако» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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