Глава «Уфы»: безвременье в башкирском футболе закончилось, я абсолютно счастлив

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов подвёл итоги своей работы в клубе.

«Сейчас я счастлив. Абсолютно. Всё, закончилось безвременье в башкирском футболе. Закончилось время, когда мы побирались, подписывали только свободных агентов, со слезами на глазах отдавали наших лучших ребят, чтобы расплатиться с остальными.



Я безумно признателен главе республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову за всё, что он сделал для того, чтобы сотни тысяч наших болельщиков не чувствовали себя сиротами. Никто, кроме меня, не знает, как сложно было Радию Фаритовичу биться за наш футбол, как на него давили со всех сторон. Жалко, что никто никогда этого и не узнает. Шутки шутками, а настоящий сор и настоящие тайны в нашей избе останутся там, где им положено быть. Потому что вся наша команда, как и вся наша республика — это семья. И в ней есть Абзый.



Можете смеяться над нами, но именно этим мы сильны. А вовсе не нефтью, которой больше у кучи мест, о которых вы никогда ничего даже и не слышали.



Я хочу принести искренние извинения всем, кого я задел, пока мы спасали ФК «Уфа». У меня была только одна цель — спасти наш клуб. И я не о себе думал, а о тысячах родителей будущих Дивеевых, которые бегают сегодня по Уфе в фиолетовых куртках. О сотнях тысяч тех, кто два года слал мне проклятия в соцсетях, не зная, что и почему я делаю.



Всё, что сделано, я делал для наших болельщиков, которые заслужили, чтобы в нашей восхитительной, сильной, смелой и уже давно не колхозной республике существовал Футбол Высших Достижений. Спорт номер один этой планеты. Зрелище номер один этой планеты. Зрелище, круче которого нет ничего, что оставляло бы неравнодушными так много людей.



Всё, что я делал, я делал для них. Вчера в 19:00 по Уфе я всем это доказал.



Отдельное спасибо всем моим друзьям — журналистам. Без вас мы не спасли бы башкирский футбол. И с вами мы можем спасти и футбол всей нашей отличной страны. Потому что вы видите, как российский футбол пытаются утопить в коррупции и кумовстве. Но вы вместе с болельщиками не дадите этого сделать.



Простите, трубки ваши сегодня не беру и пока брать не планирую. Слишком рад всему происходящему и слишком боюсь наговорить лишнего», — написал Мурзагулов в своём «инстаграме».