Желько Бувач продлил контракт с московским «Динамо»

Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач продлил контракт с клубом. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2023/2024, информирует клубная пресс-служба.

«С большим удовольствием продолжу работу в «Динамо». На мой взгляд мы создали хорошую основу для дальнейшего развития команды и академии. В клубе очень здорово выстроены все процессы, так что можно реализовывать наши планы и проекты, чтобы порадовать наших болельщиков», — приводит слова Бувача официальный сайт «Динамо».

Стоит напомнить, что Желько Бувач возглавил спортивное направление «Динамо» в январе 2020 года. Контракт боснийского футболиста с сине-белыми был рассчитан до конца нынешнего сезона.