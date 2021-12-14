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«Провальный жребий». L'Équipe поместил Аршавина на обложку нового номера

«Провальный жребий». L'Équipe поместил Аршавина на обложку нового номера
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Французская спортивная газета L'Équipe посвятила обложку нового номера жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоялась вчера, 13 декабря.

«Провальный жребий», — написано на главной странице издания. L'Équipe поставил на обложку бывшего форварда сборной России Андрея Аршавина, который принимал участие в жеребьёвке.

«Провальный жребий». L'Équipe поместил Аршавина на обложку нового номера

«Провальный жребий». L'Équipe поместил Аршавина на обложку нового номера

Напомним, результаты первой жеребьёвки были аннулированы, так как в соперники «Вильярреалу» Аршавин вытянул шар с «Манчестер Юнайтед» — командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала, и их соперников поменяли.

После этого соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался «ПСЖ». Главной проблемой было то, что шар с «МЮ» не был помещён в корзину с возможными соперниками «Атлетико». Испанцы подали протест, и УЕФА его одобрил, после чего состоялась повторная жеребьёвка.

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