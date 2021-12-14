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Газизов: финансирование в «Уфе» налаживается

Газизов: финансирование в «Уфе» налаживается
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о встрече с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым и перестановках в руководстве клуба.

«Наша встреча с Радием Фаритовичем прошла очень продуктивно. Обсуждали кое-какие моменты по финансам, но они закрыты на сегодняшний момент. Мы договорились о том, что более детально поговорим и увидимся ещё в феврале, это будет большая встреча по детскому футболу. А так, финансирование налаживается.

Покинет ли клуб в связи с перестановками [председатель совета директоров] Ростислав Мурзагулов? Мы со Славой хорошо работали. Я надеюсь, что когда-нибудь ещё будем вместе работать. Ему большое спасибо за всё, он большое дело делал для футбола. Могу сказать только слова благодарности. Но скажу, что Ростислав Мурзагулов остаётся в системе клуба», — цитирует Газизова Gorobzor.ru.

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