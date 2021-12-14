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Грановская: в успехах «Челси» нет секрета, иначе было бы легко побеждать из года в год

Грановская: в успехах «Челси» нет секрета, иначе было бы легко побеждать из года в год
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Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала получение приза лучшему менеджеру года в европейском футболе по версии итальянского издания Tuttosport.

«Странно получить личную награду за командные успехи. Я даже не знала, что этот приз существует, но очень рада получить его, потому что это результат работы всей команды.

В успехах «Челси» нет никакого секрета. Или, по крайней мере, я его не знаю — иначе было бы легко побеждать из года в год. Но я знаю, что за каждым успехом стоит ежедневная командная работа и общение. «Челси» — отличная команда на поле и за его пределами», — приводит слова Грановской Tuttosport.

В 2021 году «Челси» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА под руководством Томаса Тухеля.

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