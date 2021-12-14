17-летний Пиняев – о дебютном голе в РПЛ: это должно было произойти намного раньше

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой дебютный гол в Российской Премьер-Лиге. Молодой форвард отметился взятием ворот в игре 18-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:0).
«В первую очередь — главное, что команда победила. Но я рад, что мне удалось забить. Считаю, что это должно было произойти намного раньше. Рад, что у нас так много болельщиков и мы можем разделить радость победы в последнем матче года вместе с ними.
По темпу игры было понятно, что мы больше атакуем. Задача была нагнетать в атаке, но не забывать про оборону. Потому что прежде всего задача – не пропустить. А в атаке, как все видят, нам удалось забить. Можно сказать, что установка была выполнена. Впереди забили, в обороне не пропустили.
Хочется подняться в таблице как можно выше. Но мы много очков не добрали. В ряде матчей мы были лучше. Но если вспомнить, о чём мы думали в начале сезона, то место, на котором мы сейчас находимся, настраивает на оптимистические ноты», — приводит слова Пиняева официальный сайт «Крыльев Советов».
- 14 декабря 2021
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