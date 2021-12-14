В «Крыльях Советов» рассказали о трансферных планах на зиму

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подвёл итоги первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 для самарской команды, а также поделился планами на зимнее трансферное окно.

«Победа над «Рубином»? Могу сказать, что провели качественный матч. То же самое могу сказать о прошлом матче с ЦСКА, если взять непосредственно качество игры. Считаю, что «Рубин» мы победили абсолютно заслуженно. Мы были сильнее на поле.

Достаточно неплохо отработали эту часть чемпионата. Турнирная таблица полностью отражает то, что происходило. Хотя где-то, может, недобрали очков. Где-то были обидные поражения. Где-то были победы, где мы, может, их немного не заслуживали. Считаю, что мы находимся на том месте, на которое наиграли.

Трансферные планы на зиму? Команда у нас достаточно укомплектованная. У нас есть несколько позиций, которые мы хотели бы укрепить — по ним и работаем. Больших изменений в нашей команде не будет», — приводит слова Корниленко официальный сайт «Крыльев Советов».