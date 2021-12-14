«Надо всегда сражаться». Гвардиола привёл в пример своим игрокам Хэмилтона и Ферстаппена

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко отозвался о гонщиках Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне и Максе Ферстаппене, отметив, что его игрокам стоит брать с них пример.

Напомним, в воскресенье, 12 декабря, Ферстаппен завоевал титул Ф-1 благодаря тому, что обогнал Хэмилтона на последнем круге последнего Гран-при сезона-2021, который проходил в Абу-Даби.

«Ферстаппен и Хэмилтон — невероятные чемпионы, но иногда успех не зависит от вас. Какая-то деталь может определить чемпиона и отобрать у вас титул.



Игроки должны сражаться до самого конца, как это делали Ферстаппен и Хэмилтон. Но иногда, даже когда всё идёт идеально, твою судьбу может определить что-то, что ты не можешь контролировать.

Я вынес из этого урок, что надо всегда бороться. В конце концов, какое-то правило, ВАР или плохое решение — многое может случиться — и вы не побеждаете. Всё, что нужно делать, — это то, что делал Рахим [Стерлинг] в последних матчах или эти два невероятные спортсмена из Формулы-1. И никогда не сдаваться.



Никогда не говорите: «Я не буду пытаться». Но иногда, даже если всё получается идеально, происходит что-то, что спортсмены не могут контролировать, и побеждает соперник.



Я хочу большего от Рахима, но я хочу большего и от Гюндогана, я хочу большего и от Кевина [де Брюйне], я хочу большего даже от Бернарду [Силвы], от Родри, но все успехи принадлежат игрокам», — цитирует Гвардиолу Mirror.