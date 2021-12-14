«Спартак» принял решение уволить Руя Виторию
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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку. Руководство красно-белых приняло решение об увольнении португальского специалиста, информирует «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.
«Спартак» ведёт переговоры с юридическими представителями Витории о деталях расторжения сотрудничества. Официально об отставке Руя, вероятнее всего, будет объявлено в среду.
Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.
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