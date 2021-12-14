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Селихов финансово помог оператору, которому Кофрие мячом разбил камеру

Селихов финансово помог оператору, которому Кофрие мячом разбил камеру
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов после матча с «Сочи» (0:3) в 18-м туре РПЛ оказал финансовую помощь пресс-атташе казахстанского «Тобола», который разбил камеру во время игры, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Сотрудник «Тобола», которого зовут Алмат, прилетел в Сочи на стажировку. Во время матча защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие после фола со всей силы выбил мяч за ворота и попал точно в монитор оператора. От удара монитор разлетелся вдребезги, а сам парень получил травмы лица.

Селихов финансово помог оператору, которому Кофрие мячом разбил камеру

Селихов финансово помог оператору, которому Кофрие мячом разбил камеру

Фото: телеграм-канал «Мутко против»

Сразу после произошедшего Селихов подбежал к Алмату и несколько раз извинился перед ним за удар Кофрие. Он попросил парня написать ему в «Инстаграме». После игры Селихов списался с Алматом, уточнил про ущерб и отправил деньги на карту, чтобы тот купил себе новый монитор.

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