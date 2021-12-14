«Спартак» нанял переводчика для Паоло Ваноли, который в ближайшее время возглавит команду
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«Спартак» нанял переводчика для Паоло Ваноли, который в ближайшее время официально возглавит команду. Переводчиком станет журналист Владимир Иринчеев. От этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Иринчеев работал в «Спорт-экспрессе» и «Рейтинге букмекеров». Также Иринчеев организовывал стажировку в «Рому» для Виктора Гончаренко. Переводчик уже держит постоянный контакт с будущим наставником «Спартака» Ваноли.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что главный тренер московского «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку. Красно-белые ведут переговоры с юридическими представителями португальца о деталях расторжения сотрудничества. Официально об отставке Руя, вероятнее всего, будет объявлено в среду.
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