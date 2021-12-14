Фанаты «Бетиса» забросали поле игрушками в рамках благотворительной акции
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Болельщики «Бетиса» в перерыве матча с «Реалом Сосьедад» (4:0) в 17-м туре испанской Ла Лиги забросали поле игрушками в рамках благотворительной акции.
Эту инициативу «Бетис» проводит уже несколько лет. Собранные игрушки отправят благотворительным организациям, которые, в свою очередь, распределят их среди детей, сообщает пресс-служба клуба.
В этом году удалось собрать около 19 тысяч мягких предметов — это новый рекорд. В предыдущие годы «Бетис» собирал приблизительно 16 000 и 17 500 игрушек.
Напомним, «Бетис» встретится с петербургским «Зенитом» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч пройдёт на поле «Зенита» 17 февраля, ответный — в Испании 24 февраля.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Fundación Real Betis.
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