Фанаты «Бетиса» забросали поле игрушками в рамках благотворительной акции

Болельщики «Бетиса» в перерыве матча с «Реалом Сосьедад» (4:0) в 17-м туре испанской Ла Лиги забросали поле игрушками в рамках благотворительной акции.



Эту инициативу «Бетис» проводит уже несколько лет. Собранные игрушки отправят благотворительным организациям, которые, в свою очередь, распределят их среди детей, сообщает пресс-служба клуба.

В этом году удалось собрать около 19 тысяч мягких предметов — это новый рекорд. В предыдущие годы «Бетис» собирал приблизительно 16 000 и 17 500 игрушек.



Напомним, «Бетис» встретится с петербургским «Зенитом» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч пройдёт на поле «Зенита» 17 февраля, ответный — в Испании 24 февраля.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Fundación Real Betis.