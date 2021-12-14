Обамеянга лишили капитанской повязки в «Арсенале» за нарушение дисциплины

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг лишён статуса капитана лондонского «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.
«После предыдущего нарушения дисциплины на прошлой неделе Пьер-Эмерик Обамеянг больше не будет капитаном нашего клуба и отстранён от команды на ближайший матч английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».
Мы ожидаем, что все наши игроки, особенно капитан, будут работать в соответствии с правилами и стандартами, которые мы установили и согласовали. «Арсенал» полностью сосредоточен на завтрашнем матче», — сообщает официальный сайт «канониров».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Напомним, Обамеянг пропустил прошлый матч «Арсенала» в АПЛ с «Саутгемптоном» (3:0).
Видеообзор матча «Арсенал» — «Саутгемптон»:
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