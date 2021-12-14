5 человек погибли в Йемене во время празднования победы над сборной Саудовской Аравии

По крайней мере пять человек погибли и более сотни получили ранения в Йемене во время празднования победы сборной страны U16 в Кубке Западной Азии по футболу.



Как сообщает агентство EFE, в понедельник, 13 декабря, тысячи людей открыли огонь в воздух из автоматов AK-47, чтобы отпраздновать победу своей команды над Саудовской Аравией в финале. Празднования проходили в столице Йемена Сане, а также в центре и на севере страны. В результате 5 человек погибли и 124 получили ранения.

Напомним, в Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привёл к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остаётся Саудовская Аравия и её инфраструктура, в том числе нефтяная.