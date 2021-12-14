Антон Заболотный – лучший игрок 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим футболистом тура стал нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный, получивший оценку 8,8. Дубль российского форварда принёс армейцам победу в матче с тульским «Арсеналом» (2:0). Вторая по величине оценка 8,6 у Рамазана Гаджимурадова из «Урала» — он забил два мяча в игре с «Ростовом» (4:1).

Сборная 18-го тура РПЛ: Денис Адамов («Сочи»), Дуглас Сантос («Зенит»), Арсен Адамов («Урал»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Денис Кулаков («Урал»), Артур Юсупов («Сочи»), Даниил Уткин («Ахмат»), Игорь Коновалов («Ахмат»), Рамазан Гаджимурадов («Урал»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Антон Заболотный (ЦСКА).