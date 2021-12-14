Голкипер «Челси» Менди стал игроком года в Сенегале, опередив Мане

Голкипер «Челси» Эдуард Менди по итогам голосования стал лучшим игроком года в Сенегале. Футболист набрал 321 голос, опередив Садио Мане из «Ливерпуля» (99 голосов) и Исмаилу Сарра из «Уотфорда» (61 голос), сообщает пресс-служба «Челси».



Напомним, в этом году Менди получил награду лучшему голкиперу сезона от УЕФА, а также занял второе место в номинации на «Трофей Яшина» на церемонии вручения «Золотого мяча».

29-летний сенегалец стал первым в истории африканским вратарем, выигравшим Лигу чемпионов, после того как в прошлом сезоне повторил рекорд по сухим матчам в турнире (9 игр). Он также стал первым вратарём, который 9 раз сыграл на ноль в дебютном сезоне ЛЧ.



С момента перехода в «Челси» из «Ренна» в 2020 году Менди сыграл на ноль 36 раз в 65 матчах и пропустил всего 42 мяча.

Менди пропускает курьёзный гол в матче 15-го тура АПЛ с «Вест Хэмом»:

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