Дани Алвес – о «Барселоне» в ЛЕ: мы должны побеждать везде, даже в «камень-ножницы-бумага»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался о попадании каталонского клуба в Лигу Европы.
«Я думаю, что мы должны принять любой вызов. Нужно спокойно играть в Лиге Европы, и всякий раз, надевая футболку «Барселоны», важно понимать: мы представляем историю этого великого клуба и пишем её новые страницы, независимо от того, в каком соревновании выступаем.
Если вы носите футболку «Барселоны», то должны побеждать везде – даже в игре «камень-ножницы-бумага», — приводит слова Алвеса Marca.
Напомним, по итогам жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы «Барселоне» предстоит встретиться с «Наполи». Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).
- 14 декабря 2021
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