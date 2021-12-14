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Завершился регулярный сезон квиза «Чемпионат Brainboy»

Завершился регулярный сезон квиза «Чемпионат Brainboy»
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Восьмая игра прошла под эгидой «Чемпионата» в самом центре Москвы в Hard Rock Café на Старом Арбате. Команды прошли семь сложных раундов, посвящённых футболу и всему, что с ним связано.

Победитель и призёры прошедшей игры «Чемпионат Brainboy»:

  • Чемпионами восьмой игры «Чемпионат Brainboy» стала команда «Гарпастум»!
  • Вторым финишировал «Major League, Suck It!»! Коллектив показал высочайший уровень игры.
  • Бронзу забрали «Свидетели из Шарлатаново». Отличная игра от отличной команды!

Поздравляем тройку лучших и ждём на следующих играх!

Также отметили призами от «Чемпионата» и Hard Rock Cafe команды, занявшие 4, 7 и 16 места.

Всем спасибо за сезон, эмоции и прекрасную игру!

Финал состоится 27 декабря. В нем примут участие 11 лучших команд сезона, пять победителей жеребьёвки и счастливчики, которых выбрали по итогам прошедшей игры:

До встречи в финале!

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