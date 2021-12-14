Завершился регулярный сезон квиза «Чемпионат Brainboy»

Восьмая игра прошла под эгидой «Чемпионата» в самом центре Москвы в Hard Rock Café на Старом Арбате. Команды прошли семь сложных раундов, посвящённых футболу и всему, что с ним связано.



Победитель и призёры прошедшей игры «Чемпионат Brainboy»:

Чемпионами восьмой игры «Чемпионат Brainboy» стала команда «Гарпастум»!

Вторым финишировал «Major League, Suck It!»! Коллектив показал высочайший уровень игры.

Бронзу забрали «Свидетели из Шарлатаново». Отличная игра от отличной команды!

Поздравляем тройку лучших и ждём на следующих играх!



Также отметили призами от «Чемпионата» и Hard Rock Cafe команды, занявшие 4, 7 и 16 места.

Всем спасибо за сезон, эмоции и прекрасную игру!

Финал состоится 27 декабря. В нем примут участие 11 лучших команд сезона, пять победителей жеребьёвки и счастливчики, которых выбрали по итогам прошедшей игры:

До встречи в финале!