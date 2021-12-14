Технический комитет РФС поддержал идею о переносе тура РПЛ в интересах сборной России

Член технического комитета Российского футбольного союза Борис Игнатьев сообщил, что комитет поддержал идею о переносе 22-го тура РПЛ в интересах сборной России.



«Технический комитет заслушал выступления Писарева вместо Карпина, который отсутствовал. Технический комитет оценил просьбу о переносе тура, нужно сделать всё таким образом, чтобы команда с 14 марта могла собраться вместе. Конечно, кроме игроков «Спартака» и «Зенита», которые будут играть в евротурнирах.



Решили сделать так, чтобы сборная получила дополнительное время на подготовку. Все заверили, что решение будет принято. Нужно сделать всё возможное, чтобы качество подготовки игроков не пострадало», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сроки, на которые игры будут перенесены с 19-20 марта, пока не определены. Сборная России проведёт полуфинал стыковых матчей за выход на ЧМ-2022 с Польшей 24 марта, финал состоится 29 марта.