Технический комитет РФС поддержал идею о переносе тура РПЛ в интересах сборной России

Член технического комитета Российского футбольного союза Борис Игнатьев сообщил, что комитет поддержал идею о переносе 22-го тура РПЛ в интересах сборной России.
«Технический комитет заслушал выступления Писарева вместо Карпина, который отсутствовал. Технический комитет оценил просьбу о переносе тура, нужно сделать всё таким образом, чтобы команда с 14 марта могла собраться вместе. Конечно, кроме игроков «Спартака» и «Зенита», которые будут играть в евротурнирах.
Решили сделать так, чтобы сборная получила дополнительное время на подготовку. Все заверили, что решение будет принято. Нужно сделать всё возможное, чтобы качество подготовки игроков не пострадало», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Сроки, на которые игры будут перенесены с 19-20 марта, пока не определены. Сборная России проведёт полуфинал стыковых матчей за выход на ЧМ-2022 с Польшей 24 марта, финал состоится 29 марта.
- 14 декабря 2021
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