Орлов: Селихов неожиданно проявил себя в «Спартаке». А был пузатенький, мимо мяча пролетал

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями об игре голкипера Александра Селихова за «Спартак».
Селихов стал одним из героев московской команды в Лиге Европы сезона-2021/22. В последнем матче группового этапа с «Легией» (1:0) вратарь отбил пенальти в компенсированное время, что позволило «Спартаку» выйти в плей-офф с первого места.
«Как неожиданно Селихов проявил себя в «Спартаке». Молодец! Он же был даже пузатенький, когда играл за «Амкар». Я тогда думал, почему он такой, с лишним весом, всегда мимо мяча пролетал. Посмотрите, как изменился. У него сейчас ни грамма жира, как он хорошо выглядит, как настроен, как нацелен. Но неизвестно, как у него дальше пойдёт, ведь очень многое зависит от случая», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 14 декабря 2021
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