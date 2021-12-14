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Итальянский журналист: с Кокориным в составе «Фиорентина» всегда играет вдесятером

Итальянский журналист: с Кокориным в составе «Фиорентина» всегда играет вдесятером
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Итальянский журналист Альберто Польвероси поделился мнением о российском нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«С Кокориным в составе «Фиорентина» всегда играет вдесятером. Если Влахович не сыграет с «Беневенто», я выключу телевизор», — приводит слова Польвероси Fiorentina News со ссылкой на Lady Radio.

Матч 2-го раунда Кубка Италии «Фиорентина» — «Беневенто» состоится завтра, 15 декабря, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало встречи — в 23:00 мск.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Напомним, действующее соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 4 матчах Серии А, в общей сложности отыграв около 30 минут.

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