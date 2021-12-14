Умер чемпион Англии в составе «Бёрнли» Джимми Робсон

Сегодня, 14 декабря, ушёл из жизни бывший нападающий «Бёрнли» Джимми Робсон. Экс-футболисту было 82 года, информирует «твиттер» «кларетовых».
«Сегодня мы с прискорбием узнали о смерти Джимми Робсона. Он – легенда клуба, сыгравшая 242 матча за команду. Вместе с ним «Бёрнли» победил в чемпионате Англии 1960 года. Мысли всех на «Тёрф Мур» с семьёй и друзьями Джимми», — написала пресс-служба «Бёрнли» в клубном «твиттере».
Форвард выиграл чемпионат Англии в составе «кларетовых» в сезоне-1959/1960. Судьба чемпионства решилась в последнем туре, в котором футболисты «Бёрнли» переиграли «Манчестер Сити». Помимо «Бёрнли», Робсон выступал за «Блэкпул», «Барнсли» и «Бери».
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Вест Хэм»:
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