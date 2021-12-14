Килиан Мбаппе отреагировал на предложение Тома Холланда перейти в «Тоттенхэм»
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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отреагировал на предложение британского актёра Тома Холланда перейти в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает «твиттер» 101 Great Goals.
«Я сказал ему: приятель, ты должен перейти в «Тоттенхэм», а он в ответ на это рассмеялся», — цитирует аккаунт актёра.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Недавно Мбаппе забил 100-й гол в чемпионате Франции за «Пари Сен-Жермен». Ещё 16 мячей он забил, защищая цвета «Монако».
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