ГД в первом чтении одобрила законопроект о компенсациях при переходе спортсменов за рубеж

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий спортсменов, не достигших 23 лет, при переходе в иностранные клубы выплачивать компенсацию спортивным школам, в которых они воспитывались. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты Федерального Собрания.
На сайте отмечается, что в наше время иностранные спортивные клубы получают молодых российских спортсменов, не осуществляя при этом никаких денежных затрат.
Установление соответствующей обязанности в отношении спортсменов, не достигших возраста 23 лет, обусловлено тем, что по статистическим показателям и экспертным оценкам к 23 годам достигается «пиковая» физическая форма спортсмена, а, следовательно, спортсмен функционально готов к выступлению в соревнованиях.
- 14 декабря 2021
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