ГД в первом чтении одобрила законопроект о компенсациях при переходе спортсменов за рубеж

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий спортсменов, не достигших 23 лет, при переходе в иностранные клубы выплачивать компенсацию спортивным школам, в которых они воспитывались. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты Федерального Собрания.

На сайте отмечается, что в наше время иностранные спортивные клубы получают молодых российских спортсменов, не осуществляя при этом никаких денежных затрат.



Установление соответствующей обязанности в отношении спортсменов, не достигших возраста 23 лет, обусловлено тем, что по статистическим показателям и экспертным оценкам к 23 годам достигается «пиковая» физическая форма спортсмена, а, следовательно, спортсмен функционально готов к выступлению в соревнованиях.