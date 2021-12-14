«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» заинтересованы в переходе хавбека «Марселя»

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед», сообщает ESPN со ссылкой на The Athletic.



По информации источника, оба английских клуба хотят подписать игрока летом на правах свободного агента. Контракт Камара с «Марселем» истекает 30 июня 2022 года. Футболист уже сообщил клубу о желании продолжить карьеру в другой команде. Помимо «МЮ» и «Ньюкасла», за игроком наблюдают «Барселона» и «Бавария».



Камара является воспитанником «Марселя». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 полузащитник сыграл в 14 матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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