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Директор АПЛ прокомментировал создание базы данных тренеров из меньшинств и женщин

Директор АПЛ прокомментировал создание базы данных тренеров из меньшинств и женщин
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Исполнительный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс высказался о создании базы данных тренеров, состоящей из этнических меньшинств и женщин.

«Ключевой частью нашего плана «Нет места расизму» является устранение нехватки разнообразия и расширение возможностей для тренеров из малопредставленных в настоящее время групп.

База данных тренеров разработана для улучшения возможности карьерного роста и профессионального развития, а также для поддержки тренеров на их пути в профессиональной игре. Мы призываем всех специалистов, которые соответствуют критериям, зарегистрироваться.

На поле и трибунах заметно невероятное разнообразие. Мы продолжим предпринимать меры, чтобы это наблюдалось и вне поля, особенно среди тренеров», — цитирует Мастерса официальный сайт АПЛ.

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