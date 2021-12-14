Мюллер — о жеребьёвке ЛЧ: «Зальцбург» нельзя недооценивать. Матчи будут интересными

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал итоги повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии мюнхенцы сыграют с «Зальцбургом».



«Жеребьёвка Лиги чемпионов, дубль два. Теперь нам достался «Зальцбург». Конечно, с точки зрения путешествий дистанция сократилась. Мы уже играли с этой командой на групповом этапе в прошлом году, это были напряжённые матчи. «Зальцбург» будет играть в крайне интенсивный футбол. Конечно, мы хотим пройти в следующую стадию, я взволнован и с нетерпением жду этого. Честно говоря, не думал, что будет повторная жеребьёвка.



Как баварец, я, конечно, очень хорошо знаю «Зальцбург». Этот клуб будет готов к встрече с нами. «Зальцбург» — команда, которая может преподнести сюрприз и которую нельзя недооценивать. Матчи будут интересными», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.



Напомним, результаты первой жеребьёвки были аннулированы, так как в соперники «Вильярреалу» бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала, и жеребьёвка была проведена ещё раз. В первой жеребьёвке «Баварии» достался «Атлетико».