В «Рубине» назвали «ожидаемыми» итоги первой части сезона
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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов подвёл итоги первой части сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге.
«Итоги первой части сезона оцениваю как ожидаемые. У «Рубина» были проблемы по ходу чемпионата — сейчас мы планируем трансферы, ищем, кем можно усилиться в зимнее трансферное окно», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Казанский «Рубин» в 18 матчах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира входят московское «Динамо» (36) и «Сочи» (31). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Рубин» сыграет с «Зенитом».
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