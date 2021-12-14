Источник: Ваноли станет тренером «Спартака» в ближайшие часы

Паоло Ваноли станет тренером «Спартака» в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари в своём «твиттере».
Вместе с итальянцем в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что главный тренер московского «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку. Красно-белые ведут переговоры с юридическими представителями португальца о деталях расторжения сотрудничества. Официально об отставке Руя, вероятнее всего, будет объявлено в среду.
После 17 туров чемпионата России «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места.
- 14 декабря 2021
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