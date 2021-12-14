В «Рубине» заявили, что не рассматривали подписание Юрия Жиркова
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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе клуба к бывшему защитнику «Зенита» Юрию Жиркову.
«Слышал, что Жирков готов выслушать предложения клубов Премьер-Лиги, но в «Рубине» кандидатура Юрия Жиркова не рассматривалась», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит», Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Ранее защитник выступал за такие клубы, как «ЦСКА», «Челси», «Анжи» и московское «Динамо».
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- 14 декабря 2021
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