В «Рубине» заявили, что не рассматривали подписание Юрия Жиркова

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе клуба к бывшему защитнику «Зенита» Юрию Жиркову.

«Слышал, что Жирков готов выслушать предложения клубов Премьер-Лиги, но в «Рубине» кандидатура Юрия Жиркова не рассматривалась», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит», Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Ранее защитник выступал за такие клубы, как «ЦСКА», «Челси», «Анжи» и московское «Динамо».