Месси и Роналду претендуют на попадание в символическую сборную мира по версии ФИФА

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) объявила список из 23 игроков, которые являются кандидатами в символическую сборную мира по итогам 2021 года, сообщается на официальном сайте FIFPro.



Список выглядит следующим образом:



Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль», сборная Бразилии), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», сборная Италии), Эдуард Менди («Челси», сборная Сенегала).



Защитники: Давид Алаба («Реал», сборная Австрии), Жорди Альба («Барселона», сборная Испании), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», сборная Англии), Дани Алвес («Барселона», сборная Бразилии), Леонардо Бонуччи («Ювентус», сборная Италии), Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии).



Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона», сборная Испании), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии), Френки де Йонг («Барселона», сборная Нидерландов), Жоржиньо («Челси», сборная Италии), Н'Голо Канте («Челси», сборная Франции).



Нападающие: Карим Бензема («Реал», сборная Франции), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, сборная Норвегии), Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши), Ромелу Лукаку («Челси», сборная Бельгии), Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции), Лионель Месси («ПСЖ», сборная Аргентины), Неймар («ПСЖ», сборная Бразилии).



Состав символической сборной мира определится в ходе голосования, участие в котором примут профессиональные футболисты со всего мира. Победители будут объявлены 17 января на церемонии вручения наград The Best.