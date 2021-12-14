«Норвич» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

В ночь с 14 на 15 декабря состоится матч «Норвич Сити» — «Астон Вилла». Встреча 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич» — «Астон Вилла».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Дэвид Кут. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Гари Леннард. Резервный рефери – Грэм Скотт.



«Астон Вилла» набрала 19 очков в 16 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» за 16 матчей заработал 10 очков, команда располагается на 20-м месте в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».