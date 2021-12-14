«Норвич» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Поделиться
В ночь с 14 на 15 декабря состоится матч «Норвич Сити» — «Астон Вилла». Встреча 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич» — «Астон Вилла».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Дэвид Кут. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Гари Леннард. Резервный рефери – Грэм Скотт.
«Астон Вилла» набрала 19 очков в 16 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» за 16 матчей заработал 10 очков, команда располагается на 20-м месте в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
Комментарии
- 14 декабря 2021
-
20:22
-
20:18
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:45
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:19
-
19:15
-
19:09
-
18:55
-
18:50
-
18:49
-
18:39
-
18:36
-
18:30
-
18:28
-
18:17
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:57
-
17:51
-
17:45
-
17:43
-
17:38
-
17:29
-
17:27
-
17:20
-
16:52
-
16:38
-
16:33
-
16:31
Партнерский контент