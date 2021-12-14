«Манчестер Сити» — «Лидс»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 14 на 15 декабря состоится матч «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Встреча 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Лидс».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери – Майк Дин.



«Манчестер Сити» набрал 38 очков в 16 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» за 16 матчей заработал 16 очков, команда располагается на 15-м месте в таблице. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».