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Хави – о «Наполи» в 1/16 финала ЛЕ: нам не повезло, но нужно попытаться выиграть турнир

Хави – о «Наполи» в 1/16 финала ЛЕ: нам не повезло, но нужно попытаться выиграть турнир
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями об итогах жеребьёвки Лиги Европы. Соперником каталонцев в 1/16 финала турнира стал «Наполи».

«Нам не повезло. Эта встреча станет ещё одной данью уважения Марадоне. Нам придётся играть на самом высоком уровне, потому что «Наполи» – команда уровня Лиги чемпионов.

Однако до матча ещё два месяца, и я надеюсь, что к тому моменту мы подойдём в лучшем состоянии. Мы работаем над тем, чтобы вернуть «Барсу» на тот уровень, которого она заслуживает. Но сейчас суровая реальность для нас такова. Мы должны попытаться выиграть Лигу Европы, чтобы вернуться в Лигу чемпионов», — цитирует Хави Tuttomercatoweb.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Барселона»:

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