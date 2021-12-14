Терюшков — о первой части сезона: «Химки» рассчитывали на другое место в таблице

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подвёл итоги выступлений подмосковной команды в первой части сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге.
«Рассчитывали на другое место в таблице. Если оценивать прошлогодние результаты к 18-му туру, то, к сожалению, потеряли шесть очков. Пауза пойдёт нам на пользу: проведём консультации с главным тренером. Нам есть над чем работать.
Мы планируем усилить ряд линий. В первую очередь — нападение. Думаю, до нового года мы обозначим себе трансферные цели. Доверие к Черевченко никогда не пропадало. Будем считать, что это был краткосрочный отпуск. Всем надо было перезагрузиться», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Химки» в 18 матчах набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 14 декабря 2021
-
21:54
-
21:41
-
21:40
-
21:31
-
21:18
-
21:12
-
21:06
-
20:58
-
20:50
-
20:45
-
20:44
-
20:36
-
20:36
-
20:30
-
20:27
-
20:22
-
20:18
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:45
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:19
-
19:15
-
19:09
-
18:55
-
18:50
-
18:49
-
18:39
-
18:36
-
18:30
-
18:28
-
18:17