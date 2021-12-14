Терюшков — о первой части сезона: «Химки» рассчитывали на другое место в таблице

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подвёл итоги выступлений подмосковной команды в первой части сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге.

«Рассчитывали на другое место в таблице. Если оценивать прошлогодние результаты к 18-му туру, то, к сожалению, потеряли шесть очков. Пауза пойдёт нам на пользу: проведём консультации с главным тренером. Нам есть над чем работать.



Мы планируем усилить ряд линий. В первую очередь — нападение. Думаю, до нового года мы обозначим себе трансферные цели. Доверие к Черевченко никогда не пропадало. Будем считать, что это был краткосрочный отпуск. Всем надо было перезагрузиться», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Химки» в 18 матчах набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.