Михаил Кержаков рассказал, с каким настроением игроки «Зенита» уходят в отпуск

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о настроении внутри команды из Санкт-Петербурга.

«Настроение хорошее. Мы на первом месте, вышли в евровесну. Последние матчи, которые мы сыграли, были неплохого качества. Поэтому смотрим в светлое будущее с высоко поднятыми головами», — сказал Кержаков в эфире YouTube-канала Геннадия Орлова.

Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36). «Сочи», имеющий в своём активе 31 очко, расположился на третьем месте.