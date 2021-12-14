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Михаил Кержаков рассказал, с каким настроением игроки «Зенита» уходят в отпуск

Михаил Кержаков рассказал, с каким настроением игроки «Зенита» уходят в отпуск
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о настроении внутри команды из Санкт-Петербурга.

«Настроение хорошее. Мы на первом месте, вышли в евровесну. Последние матчи, которые мы сыграли, были неплохого качества. Поэтому смотрим в светлое будущее с высоко поднятыми головами», — сказал Кержаков в эфире YouTube-канала Геннадия Орлова.

Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36). «Сочи», имеющий в своём активе 31 очко, расположился на третьем месте.

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Источник: ассистент Ваноли вылетел в Москву
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