Семак: прекрасно, что «Зенит» на первом месте. Значит, мы на сегодня сильнее соперников

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление своей команды.

«Прекрасно, что мы на первом месте. Прекрасно, что мы четвёртый год подряд уходим на перерыв лидерами. Это говорит о том, что мы на сегодня сильнее наших соперников. Но вопросов много. Мы знаем наши проблемы, будем над ними усиленно работать зимой», — сказал Семак в эфире YouTube-канала Геннадия Орлова.

Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36). «Сочи», имеющий в своём активе 31 очко, расположился на третьем месте.