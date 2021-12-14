Дзюба и Малком — в сборной лучших игроков первой части сезона РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

Сборная первой части сезона Российской Премьер-Лиги: Юрий Дюпин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Родригао («Сочи»), Илья Самошников («Рубин»), Реми Кабелла («Краснодар»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Малком («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Матео Кассьерра («Сочи»), Артём Дзюба («Зенит»).

Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36). «Сочи», имеющий в своём активе 31 очко, расположился на третьем месте.