Делегация «Зенита» примет участие в международном молодёжном фестивале в Катаре, который пройдёт с 14 по 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Участие «Зенита» в международном фестивале станет началом развития долгосрочного глобального и стратегического сотрудничества с Катаром. В рамках форума фестиваля сотрудники клуба проведут лекции и мастер-классы на тему вовлечения молодёжной аудитории в спорт и волонтёрское движение.
16 декабря откроется специальная площадка футбольного клуба «Зенит», организованная совместно с французским «ПСЖ» и бельгийским «Эйпеном». Generation Amazing — программа социального наследия, разработанная оргкомитетом чемпионата мира 2022 года в Катаре», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.
- 14 декабря 2021
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