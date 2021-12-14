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Делегация «Зенита» примет участие в международном молодёжном фестивале в Катаре

Делегация «Зенита» примет участие в международном молодёжном фестивале в Катаре
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Делегация «Зенита» примет участие в международном молодёжном фестивале в Катаре, который пройдёт с 14 по 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Участие «Зенита» в международном фестивале станет началом развития долгосрочного глобального и стратегического сотрудничества с Катаром. В рамках форума фестиваля сотрудники клуба проведут лекции и мастер-классы на тему вовлечения молодёжной аудитории в спорт и волонтёрское движение.

16 декабря откроется специальная площадка футбольного клуба «Зенит», организованная совместно с французским «ПСЖ» и бельгийским «Эйпеном». Generation Amazing — программа социального наследия, разработанная оргкомитетом чемпионата мира 2022 года в Катаре», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

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