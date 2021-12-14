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Мануэль Нойер прокомментировал результат жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Мануэль Нойер прокомментировал результат жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
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Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал итоги повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии мюнхенцы сыграют с «Зальцбургом».

«Мы хорошо знаем «Зальцбург», мы уже играли с ними в Лиге чемпионов. Это будет непростая задача, но мы должны быть уверены в себе. Мы хотим выйти с поля победителями в обоих матчах.

«Зальцбург» заслуженно прошёл в плей-офф Лиги чемпионов, они уже хорошо выступили в матчах с серьёзными противниками. Мы знаем, что «Зальцбург» демонстрирует хороший футбол. Мы знаем, что являемся фаворитами противостояния, но не недооцениваем соперников», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

Напомним, результаты первой жеребьёвки были аннулированы, так как в соперники «Вильярреалу» бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала, и жеребьёвка была проведена ещё раз. В первой жеребьёвке «Баварии» достался «Атлетико».

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