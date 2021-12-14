Вратарь «Сочи» Адамов объяснил повторение фирменного жеста Промеса
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Голкипер «Сочи» Денис Адамов прокомментировал фотографию, на которой он повторяет фирменный жест полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
«Уважаемые болельщики! Сегодня летел из Сочи в Москву, со мной в самолёте были болельщики футбольного клуба «Спартак». Они показали мне коллаж. Кроме улыбки, никаких эмоций это фото не вызвало, так как оно сделано две недели назад, и это был «большой привет» моему товарищу Саше Черникову из «Краснодара». Прошу различные издания не спекулировать на тему Квинси Промеса. Уважение превыше всего», — написал Адамов в «сториз» своего «инстаграма».
Фотография появилась в сети после завершения матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» победил на своём поле «Спартак» (3:0).
Новость по темеИсточник: ассистент Ваноли вылетел в Москву
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