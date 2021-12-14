«Норвич» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Норвич Сити» и «Астон Виллы» на матч 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич» — «Астон Вилла».



«Норвич»: Крул, Уильямс, Кабак, Гибсон, Ааронс, Маклин, Гилмор, Лунги, Кантвелл, Плахета, Пукки.



Запасные: Ганн, Байрэм, Яннулис, Мамба, Томкинсон, Диксон-Питерс, Дауэлл, Айда, Роу.



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Янг, Кэш, Рэмси, Луис, Макгинн, Буэндия, Уоткинс.



Запасные: Маршалл, Хос, Туанзебе, Чуквуэмека, Хассан, Айрогбунам, Филоген-Бидас, Арчер, Ингс.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Дэвид Кут. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Гарри Леннард. Резервный рефери – Грэм Скотт.