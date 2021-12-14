Себастьян Шиманьски прооперирован в Германии

Полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьского прооперировали в Германии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее поляку был поставлен диагноз двухсторонняя паховая грыжа. Решением тренерского и медицинского штабов было решено провести оперативное вмешательство во время зимней паузы в первенстве. Возвращение футболиста в строй ожидается к началу январских сборов.
Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36). «Сочи», имеющий в своём активе 31 очко, расположился на третьем месте.
- 14 декабря 2021
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
23:10
-
23:02
-
22:59
-
22:52
-
22:32
-
22:22
-
22:21
-
22:20
-
22:09
-
22:05
-
22:00
-
21:57
-
21:54
-
21:41
-
21:40
-
21:31
-
21:18
-
21:12
-
21:06
-
20:58
-
20:50
-
20:45
-
20:44
-
20:36
-
20:36
-
20:30
-
20:27
-
20:22
-
20:18
-
20:15
-
20:01
-
20:00