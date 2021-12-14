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Себастьян Шиманьски прооперирован в Германии

Себастьян Шиманьски прооперирован в Германии
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Полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьского прооперировали в Германии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее поляку был поставлен диагноз двухсторонняя паховая грыжа. Решением тренерского и медицинского штабов было решено провести оперативное вмешательство во время зимней паузы в первенстве. Возвращение футболиста в строй ожидается к началу январских сборов.

Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36). «Сочи», имеющий в своём активе 31 очко, расположился на третьем месте.

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