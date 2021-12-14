«Барселона» проиграла «Боке Хуниорс» по пенальти в матче памяти Диего Марадоны

Сегодня, 14 декабря, на стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) «Барселона» и «Бока Хуниорс» провели товарищеский матч в память о Диего Марадоне. Встреча была посвящена первой годовщине со дня смерти легендарного аргентинца. Матч закончился победой «Боки Хуниорс» по пенальти.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился нападающий каталонцев Ферран Жутльга, ему ассистировал Филиппе Коутиньо.
На 77-й минуте форвард «Боки» Эсекиэль Себальос после передачи Франка Фабра сравнял счёт.
Основное время закончилось вничью. В серии пенальти успешнее были футболисты аргентинского клуба – 4:2.
Легендарный футболист выступал за «Боку Хуниорс» с 1981 по 1982 год, а также с 1995 по 1997 год. С аргентинским клубом он стал чемпионом страны.
За «Барселону» Марадона играл с 1982 по 1984 год. Во время выступления за каталонский клуб аргентинец стал обладателем Кубка Испании, Кубка лиги и Суперкубка Испании.
Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.
- 14 декабря 2021
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