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«Барселона» проиграла «Боке Хуниорс» по пенальти в матче памяти Диего Марадоны

«Барселона» проиграла «Боке Хуниорс» по пенальти в матче памяти Диего Марадоны
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Сегодня, 14 декабря, на стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) «Барселона» и «Бока Хуниорс» провели товарищеский матч в память о Диего Марадоне. Встреча была посвящена первой годовщине со дня смерти легендарного аргентинца. Матч закончился победой «Боки Хуниорс» по пенальти.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился нападающий каталонцев Ферран Жутльга, ему ассистировал Филиппе Коутиньо.

На 77-й минуте форвард «Боки» Эсекиэль Себальос после передачи Франка Фабра сравнял счёт.

Основное время закончилось вничью. В серии пенальти успешнее были футболисты аргентинского клуба – 4:2.

Легендарный футболист выступал за «Боку Хуниорс» с 1981 по 1982 год, а также с 1995 по 1997 год. С аргентинским клубом он стал чемпионом страны.

За «Барселону» Марадона играл с 1982 по 1984 год. Во время выступления за каталонский клуб аргентинец стал обладателем Кубка Испании, Кубка лиги и Суперкубка Испании.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
14 декабря 2021, вторник. 20:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 1
2 : 4
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Жутльга – 50'   1:1 Себальос – 77'
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