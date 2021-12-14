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Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год

Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год
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В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в этой встрече. Эти голы стали 41-м и 42-м для польского форварда в Бундеслиге в 2021 году. Таким образом, Левандовски повторил рекорд бывшего нападающего «Баварии» Герда Мюллера по голам в чемпионате Германии за один календарный год.

Мюнхенская «Бавария» набрала 40 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Штутгарт» (17) — на 15-м месте. В тройку лидеров турнира входят дортмундская «Боруссия» (31) и леверкузенский «Байер» (27).

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