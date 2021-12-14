«Пари Сен-Жермен» предложил Мбаппе самую высокую зарплату в клубе

Руководство «Пари Сен-Жермен» хочет, чтобы нападающий команды Килиан Мбаппе подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, боссы парижан предложили Килиану самую высокую зарплату в клубе. Французский нападающий ещё не принял окончательного решения по поводу продолжения своей карьеры, так что может остаться в клубе из Парижа. Деньги не играют роли в выборе Мбаппе. Он ориентируется исключительно на спортивную составляющую. Сейчас его цель — выиграть Лигу чемпионов в составе своей нынешней команды.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
- 14 декабря 2021
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